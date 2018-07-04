Английский болельщик оскорбил британские СМИ за критику России

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Болельщик сборной Англии по футболу положительно отозвался о России, где пребывает во время чемпионата мира — 2018, передает «СЭ».

«Меня зовут Джек, я из Ньюкасла. Россия — великолепная страна! Здесь нас отлично принимают и никакой агрессии к нам нет. За два дня влюбился в вашу страну и Москву, все просто супер! А наши газеты — дерьмо», — заявил фанат.

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Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее сообщалось, что английские фанаты оставили надпись на памятнике Федору Черенкову.