Английский болельщик оскорбил британские СМИ за критику России
Болельщик сборной Англии по футболу положительно отозвался о России, где пребывает во время чемпионата мира — 2018, передает «СЭ».
«Меня зовут Джек, я из Ньюкасла. Россия — великолепная страна! Здесь нас отлично принимают и никакой агрессии к нам нет. За два дня влюбился в вашу страну и Москву, все просто супер! А наши газеты — дерьмо», — заявил фанат.
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Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Ранее сообщалось, что английские фанаты оставили надпись на памятнике Федору Черенкову.