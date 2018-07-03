Игроку сборной Дании угрожают смертью из-за вылета команды с ЧМ-2018
Защитник сборной Дании по футболу Матиас Йоргенсен получил смертельные угрозы из-за нереализованного пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Хватит. Наше общество никогда не должно принимать смертельные угрозы, отправленные звездам чемпионата мира, политикам или кому-либо еще.
Это абсолютно неприемлемо. Мы сообщим об этом случае полиции, чтобы остановить это безумие», — говорится в сообщении федерации футбола Дании в твиттере.
Во время серии пенальти Йоргенсен не сумел оформить гол, после чего хорват Иван Ракитич реализовал пенальти и обеспечил команде выход в четвертьфинал.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что за выход в полуфинал сборная Хорватии поспорит с командой России.