Экс-президент «Спартака»: Неймар мне крайне неприятен
Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о нападающем сборной Бразилии Неймаре в интервью «Газете.Ru».
«Неймар мне крайне неприятен, очень раздутая фигура. На мой взгляд, он вообще не может стоять в одном ряду с Лионелем Месси, Криштиану Роналду и даже, наверное, с Луисом Суаресом и Эдинсоном Кавани. Избалованный ребенок, он весь меня раздражает», — сказал Червиченко.
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В матче 1/8 финала чемпионата мира против Мексики бразилец забил один мяч, но запомнился своими постоянными симуляциями, которые вызывали смех болельщиков и раздражение соперников.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее соцсети высмеяли Неймара за симуляцию в матче с Мексикой.