СМИ: Лёв продолжит работу на посту главного тренера
Йоахим Лёв не будет подавать в отставку с поста главного тренера сборной Германии по футболу, сообщает ТАСС.
По информации газеты Bild, специалист принял окончательное решение по поводу своего будущего.
Ранее сообщалось, что руководство Немецкого футбольного союза (DFB) определится с будущим главного тренера после того, как ознакомится с подробным анализом выступления команды на чемпионате мира в России.
Лёв занимает свой пост с 2006 года. Вместе с ним команда дошла до финала чемпионата Европы — 2008, а в 2012 и 2016 — до полуфинала.
На чемпионате мира — 2010 Германия стала бронзовым призером, а в 2014 в четвертый раз стала победителем турнира.
На мундиале в России сборная не вышла из группы, заняв четвертое место.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что в Германии задержали российского фаната, праздновавшего победу с автоматом в руках.