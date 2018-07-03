СМИ: Лёв продолжит работу на посту главного тренера

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Йоахим Лёв не будет подавать в отставку с поста главного тренера сборной Германии по футболу, сообщает ТАСС.

По информации газеты Bild, специалист принял окончательное решение по поводу своего будущего.

Ранее сообщалось, что руководство Немецкого футбольного союза (DFB) определится с будущим главного тренера после того, как ознакомится с подробным анализом выступления команды на чемпионате мира в России.

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Лёв занимает свой пост с 2006 года. Вместе с ним команда дошла до финала чемпионата Европы — 2008, а в 2012 и 2016 — до полуфинала.

На чемпионате мира — 2010 Германия стала бронзовым призером, а в 2014 в четвертый раз стала победителем турнира.

На мундиале в России сборная не вышла из группы, заняв четвертое место.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что в Германии задержали российского фаната, праздновавшего победу с автоматом в руках.