Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу Швейцарии в 1/8 финала ЧМ-2018
Эрмитажный кот-оракул Ахилл предсказал победу сборной Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата мира в России против Швеции, сообщает «РИА Новости».
Для кота поставили на выбор две миски с кормом, рядом с которыми находились флаги команд. Ахилл сразу подошел к миске с кормом под швейцарским флагом и съел его.
Реклама
Игра между Швецией и Швейцарией состоится в 17.00 на стадионе «Санкт-Петербург».
«Газета. Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее кот Ахилл предсказал победу Нигерии в матче с Аргентиной.