Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу Швейцарии в 1/8 финала ЧМ-2018

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Эрмитажный кот-оракул Ахилл предсказал победу сборной Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата мира в России против Швеции, сообщает «РИА Новости».

Для кота поставили на выбор две миски с кормом, рядом с которыми находились флаги команд. Ахилл сразу подошел к миске с кормом под швейцарским флагом и съел его.

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Игра между Швецией и Швейцарией состоится в 17.00 на стадионе «Санкт-Петербург».

«Газета. Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее кот Ахилл предсказал победу Нигерии в матче с Аргентиной.