В Германии задержали российского фаната, праздновавшего победу с автоматом в руках

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В немецком городе Эссен был задержан болельщик, который праздновал выход сборной России в четвертьфинал чемпионата мира по футболу с автоматом в руках, сообщает «Советский спорт».

По информации Westdeutsche Zeitung, в отделение полиции поступило сообщение, что по городу передвигается автомобиль с российскими флагами, в котором сидит пассажир с огнестрельным оружием в руках.

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Сотрудники правоохранительных органов задержали машину, в которой было пять пассажиров, в том числе несовершеннолетний ребенок. В салоне автомобиля был обнаружен автомат АК-47, который не предусматривал ведения стрельбы. Однако, виновнику не удастся избежать уголовного наказания.

«Газета. Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее игрок сборной Бельгии получил удовольствие в России.