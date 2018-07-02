Немецкий журналист Зеппельт выпустил новый фильм о допинге

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Журналист Хайо Зеппельт, работающий на немецком телеканале ARD, выпустил фильм о допинге в бразильском футболе, сообщает «Советский спорт».

Фильм «Тайны о допинге: бразильский двенадцатый игрок — хитрости в стране футбола» вышел на телеканале накануне матча 1/8 финала чемпионата мира в России между сборными Бразилии и Мексики.

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Главный герой фильма — врач из Сан-Паулу, которого Зеппельт считает основным лицом в допинговой системе страны. По словам журналиста, врач связан со многими спортсменами, в том числе с нападающим сборной Перу Паоло Герреро, которого уже дисквалифицировали за допинг. Однако последнему было позволено выступать на чемпионате мира в России.

Имена принимавших допинг спортсменов, в числе которых экс-футболист команды Бразилии, не разглашаются.

«В Бразилии нужно меньше часа, чтобы получить рецепт на запрещенный препарат», — отмечается в фильме.

Ранее сообщалось, что Акинфеева забрали на допинг-контроль после матча с Испанией.