Болельщик назвал сына Артемом Дзюбой в честь победы российской сборной
Болельщик сборной России по футболу Олег Дзюба назвал своего сына Артемом в честь нападающего национальной команды, сообщает URA.RU.
Отмечается, что ребенок родился за полтора часа до матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018 между сборными России и Испании.
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«22 июня мы поехали рожать, но, оказалось, поторопились.
Папа тогда сказал: «Наверное, все-таки Артем». Потому что Артем Дзюба играет под номером 22», — рассказала мама новорожденного Юлия Дзюба, которая планировала дать сыну имя Мирон.
«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию основных событий дня.
Ранее президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о вкладе клуба в успехи Дзюбы.