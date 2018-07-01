Сборная Хорватии обыграла Данию и сыграет с Россией в четвертьфинале ЧМ-2018
Сборная Хорватии по футболу одержала победу в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 против команды Дании, сообщает «Советский спорт».
Основное и дополнительное время встречи закончилось со счетом 1:1, а в серии послематчевых одиннадцатиметровых сильнее оказались подопечные Златко Далича.
Счет в игре уже на 1-й минуте встречи открыл датчанин Матиас Йоргенсен, однако уже спустя четыре минуты сравнял счет на табло нападающий хорватов Марио Манджукич. На 116-й минуте игры полузащитник Лука Модрич мог принести своей команде победу, однако при не смог переиграть Каспера Шмейхела, исполняя пенальти.
За выход в полуфинал сборная Хорватии поспорит с командой России. Матч состоится 7 июля на сочинском стадионе «Фишт».
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этой встречи.
Ранее сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира — 2018.
ЧМ-2018 — финальный раунд. 1/8 финала
Хорватия — Дания — 1:1 (3:2 по пенальти)
Голы: 0:1 — Йоргенсен, 1; 1:1 — Манджукич, 4.
Незабитые пенальти: Модрич, 116.