Иньеста объявил о завершении карьеры в сборной Испании

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Полузащитник сборной Испании по футболу Андрес Иньеста официально объявил о прекращении выступлений за национальную команду, передает ТАСС.

В матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 «красная фурия» потерпела поражение от команды России и вылетела с мундиаля. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию послематчевых событий.

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«Этот матч стал последним для меня в футболке национальной команды. Завершена эта чудесная глава моей жизни. К сожалению, иногда все заканчивается не так, как мы мечтаем. Сборной Испании снова важно найти путь к успеху, это гораздо сложнее, чем кажется, но сборная Испании сможет это сделать», — заявил хавбек.

34-летний Иньеста выступал за сборную Испании с 2006 года. В футболке национальной команды он провел 136 матчей, забил 13 мячей и отдал 27 результативных передач, а также становился чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Испании считает несправедливым поражение от России.