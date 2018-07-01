Король Испании поздравил Путина с победой сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/177/11818177/upload-RIAN_2980020.HR-pic905-895x505-90925.jpg">

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с королем Испании Филиппом VI после победы национальной команды в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 над испанцами, сообщает ТАСС.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Реклама

«Президент отдал должное мастерству и высочайшему классу испанской команды, вместе с тем подчеркнув, что на этот раз тактика, выбранная тренерским штабом россиян, оказалась более верной», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что испанский монарх поздравил российского лидера с выходом в четвертьфинал домашнего мундиаля.

«Владимир Путин пригласил короля Испании посетить Россию в любое удобное для него время с визитом», — заключил Песков.

Матч Испания — Россия проходил на столичном стадионе «Лужники». Основное и дополнительное время игры закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти были сильнее подопечные Станислава Черчесова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию послематчевых событий матча.

Ранее Мария Захарова посетовала на отсутствие флага после победы сборной России.