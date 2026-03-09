Израиль уничтожил Русский дом в ливанской Набатии

Израильские войска атаковали партнерский Русский дом в ливанском городе Набатия. Об этом сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков в своем Telegram-канале.

«Директор культурного центра Асаад Дия жив, в безопасности. Это наши добрые друзья, никакой военной деятельности в культурном центре не было. Удар не был ничем спровоцирован», — сказал руководитель агентства.

Примаков добавил, что представительство Россотрудничества в Бейруте остается на связи с коллегами.

Дия заявил РИА Новости, что в результате ударов здание, в котором находился Русский дом культуры, было полностью уничтожено. По его словам, в момент атаки внутри никого не было.

Об ударе по Русскому дому Дия сообщил еще накануне. Директор отметил, что после обострения конфликта между Израилем и Ливаном учреждение прервало работу, а его сотрудники были эвакуированы.

Ранее армия Израиля сообщила о первых потерях в Ливане.