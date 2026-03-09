Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Слова Трампа о 4-5 неделях операции в Иране назвали «абсурдом»

Генерал Полько назвал абсурдом слова Трампа о 4-5 неделях операции в Иране
Jonathan Ernst/Reuters

Планы президента США Дональда Трампа завершить операцию в Иране за четыре-пять недель являются «абсурдными». Об этом заявил бывший командир польского спецназа Grom генерал Роман Полько в эфире Польского телевидения.

«Трамп говорил о четырех-пяти неделях. Конечно, это было абсурдное заявление», — сказал Полько.

Он подчеркнул, что Трамп действует под влиянием минутных эмоций, а не на основе данных американских аналитических структур. В связи с чем генерал призвал главу Белого дома переосмыслить свою стратегию и действовать иначе.

«Тактические действия и выигранные битвы не ведут к победе в войне, а здесь, по моему мнению, нет этой конечной цели», — отметил Полько.

2 марта Трамп заявил, что военная операция против Ирана может продолжаться дольше четырех-пяти недель, поскольку у США есть возможности для гораздо более длительного периода ведения боевых действий. Кроме того, Трамп отметил, что военная операция «не наскучит» ему через неделю, другую. Он признал, что «ничего скучного в этом нет».

До этого президент России Владимир Путин в телеграмме, адресованной новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи, подтвердил неизменность поддержки Тегерана со стороны Москвы. Глава государства подчеркнул, что Россия была и будет надежным партнером Исламской Республики.

Ранее в Кремле заявили, что Путин сделает все возможное для снижения напряженности на Ближнем Востоке.

 
Теперь вы знаете
Почему футболисты выходят на поле с детьми. Кровавые истоки самой милой традиции в спорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!