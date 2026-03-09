Слова Трампа о 4-5 неделях операции в Иране назвали «абсурдом»

Планы президента США Дональда Трампа завершить операцию в Иране за четыре-пять недель являются «абсурдными». Об этом заявил бывший командир польского спецназа Grom генерал Роман Полько в эфире Польского телевидения.

«Трамп говорил о четырех-пяти неделях. Конечно, это было абсурдное заявление», — сказал Полько.

Он подчеркнул, что Трамп действует под влиянием минутных эмоций, а не на основе данных американских аналитических структур. В связи с чем генерал призвал главу Белого дома переосмыслить свою стратегию и действовать иначе.

«Тактические действия и выигранные битвы не ведут к победе в войне, а здесь, по моему мнению, нет этой конечной цели», — отметил Полько.

2 марта Трамп заявил, что военная операция против Ирана может продолжаться дольше четырех-пяти недель, поскольку у США есть возможности для гораздо более длительного периода ведения боевых действий. Кроме того, Трамп отметил, что военная операция «не наскучит» ему через неделю, другую. Он признал, что «ничего скучного в этом нет».

До этого президент России Владимир Путин в телеграмме, адресованной новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи, подтвердил неизменность поддержки Тегерана со стороны Москвы. Глава государства подчеркнул, что Россия была и будет надежным партнером Исламской Республики.

Ранее в Кремле заявили, что Путин сделает все возможное для снижения напряженности на Ближнем Востоке.