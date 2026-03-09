Четверо мужчин в масках изнасиловали 90-летнюю женщину

В Индии мужчины в масках ворвались в хижину 90-летней женщины и изнасиловали ее

В Индии четверо мужчин в масках напали на 90-летнюю женщину в ее хижине и изнасиловали ее. Об этом сообщает NDTV.

Инцидент произошел в деревне в штате Мадхья-Прадеш. Пожилая женщина находилась одна в своей хижине на сельскохозяйственном поле, когда на нее напали четверо мужчин в масках — они изнасиловали ее. Утром пострадавшая рассказала о случившемся дочери, которая отвезла ее в больницу. Медики посоветовали обратиться в полицию.

Женщину госпитализировали с травмами. По словам врачей, ее жизни ничего не угрожает. Полиция возбудила уголовное дело о групповом изнасиловании. Для расследования создана специальная следственная группа. За информацию о преступниках назначили вознаграждение.

