Впервые в истории ЧМ произведена четвертая замена

<img src="//img.gazeta.ru/files3/957/11821957/upload-SIZ_5770-pic905-895x505-10181.jpg">

В матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 между командами Испании и России впервые в истории ЧМ была произведена четвертая замена, сообщает «Советский спорт».

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов на 97-й минут встречи выпустил на поле полузащитника Александра Ерохина, который заменил хавбека Далера Кузяева. Предыдущие три замены наставник россиян израсходовал по ходу основного времени матча.

Реклама

Международной федерацией футбола (ФИФА) накануне мундиаля было принято решение ввести четвертую замену в дополнительное время.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее сообщалось, что основное время матча Испания — Россия закончилось вничью.