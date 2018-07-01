Лопырева поделилась сумасшедшими эмоциями после гола сборной России
Известная российская телеведущая и посол чемпионата мира — 2018 Виктория Лопырева присутствует на игру 1/8 финала мундиаля между командами Испании и России, сообщает «Советский спорт».
Лопырева бурно отреагировала на забитый мяч форварда Артема Дзюбы, который позволил россиянам сравнять счет в игре (1:1).
Реклама
«Дзюба! Ты — лучший!» — написала она.
Видео со своей реакцией 34-летняя фотомодель выложила в твиттер.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию этой встречи.
Дзюба! Ты - лучший! ⚽️����V @TeamRussia ������������ pic.twitter.com/Uxjjg7Kt35— Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) 1 июля 2018 г.