Лопырева поделилась сумасшедшими эмоциями после гола сборной России

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Известная российская телеведущая и посол чемпионата мира — 2018 Виктория Лопырева присутствует на игру 1/8 финала мундиаля между командами Испании и России, сообщает «Советский спорт».

Лопырева бурно отреагировала на забитый мяч форварда Артема Дзюбы, который позволил россиянам сравнять счет в игре (1:1).

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«Дзюба! Ты — лучший!» — написала она.

Видео со своей реакцией 34-летняя фотомодель выложила в твиттер.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию этой встречи.