Объявлен стартовый состав сборной России на матч ЧМ-2018 с Испанией
Пресс-служба сборной России объявила стартовый состав команды на матч 1/8 финала чемпионата мира — 2018 с Испанией. Об этом сообщает ТАСС.
Состав сборной России: вратарь Игорь Акинфеев, защитники Илья Кутепов, Федор Кудряшов, Сергей Игнашевич, Марио Фернандес, Юрий Жирков, полузащитники Александр Головин, Роман Зобнин, Александр Самедов, Далер Кузяев, нападающий Артем Дзюба.
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«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая состоится на московском стадионе «Лужники».
Также «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию второго дня плей-офф чемпионата мира по футболу.
Ранее полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в интервью «Газете.Ru» оценил результаты сборной России на домашнем чемпионате мира — 2018.