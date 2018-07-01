Глава Федерации футбола Франции оценил организацию ЧМ-2018

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Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре оценил организацию чемпионата мира 2018 года в России.

«Все замечательно. И я говорю об этом всем, кто хочет меня услышать, потому что зачастую страну воспринимают как нечто сложное. Возможно, в вопросах безопасности организаторы несколько перегнули палку, однако их можно понять.

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На стадионах порядок, люди очень приветливые, города чистые. Действительно впечатляющий успех. Уверен, что нынешний турнир — один из лучших чемпионатов мира», — цитирует Ле Гре RT.

Чемпионат мира 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее английский болельщик Мэтт Мэйбери раскритиковал британские СМИ после поездки в Россию на чемпионат мира 2018 года.