Стали известны стартовые составы Уругвая и Португалии на матч 1/8 финала ЧМ-2018
Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Уругвая на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».
Уругвай: Фернандо Муслера, Мартин Касерес, Хосе Мария Хименес, Диего Годин, Диего Лашальт, Лукас Торрейра, Наитан Нандес, Родриго Бентанкур, Матиас Весино Фалеро, Луис Суарес, Эдинсон Кавани.
Реклама
Португалия: Руй Патрисиу, Рикарду, Рафаэль Геррейро, Пепе, Жозе Фонте, Вилльям Карвалью, Бернарду Силва, Адриен Силва, Гонсалу Гуэдеш, Жоау Мариу, Криштиану Роналду.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 17-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее Франция выбила Аргентину и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018.