Черчесов: сборной России отказали в проведении тренировки в «Лужниках»

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об отказе проведения тренировки в «Лужниках» перед матчем с командой Испании на чемпионате мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.

«Нас никто не просил (не проводить тренировку в «Лужниках» — «Газета.Ru»), просили мы, нам культурно отказали.

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Организаторы имеют такое право. Мы уже здесь тренировались, испанцы еще нет», — сказал тренер.

Черчесов также отметил, что тренерский штаб и футболисты приняли решение остаться в Новогорске.

«Газета.Ru» следит за событиями первого дня плей-офф чемпионата мира в текстовой онлайн-трансляции.

Ранее сообщалось, что сборная России тренируется в полном составе перед матчем 1/8 финала чемпионата мира — 2018 с командой Испании.