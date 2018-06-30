Черчесов: сборной России отказали в проведении тренировки в «Лужниках»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об отказе проведения тренировки в «Лужниках» перед матчем с командой Испании на чемпионате мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.
«Нас никто не просил (не проводить тренировку в «Лужниках» — «Газета.Ru»), просили мы, нам культурно отказали.
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Организаторы имеют такое право. Мы уже здесь тренировались, испанцы еще нет», — сказал тренер.
Черчесов также отметил, что тренерский штаб и футболисты приняли решение остаться в Новогорске.
«Газета.Ru» следит за событиями первого дня плей-офф чемпионата мира в текстовой онлайн-трансляции.
Ранее сообщалось, что сборная России тренируется в полном составе перед матчем 1/8 финала чемпионата мира — 2018 с командой Испании.