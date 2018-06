Роналду станцевал на тренировке сборной Португалии

Сборная Португалии по футболу проводит тренировку в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018 против команды Уругвая, сообщает «Советский спорт».

Во время занятия в «команде избранных» царило приподнятое настроение, о чем свидетельствует танец лидера португальцев Криштиану Роналду, который он исполнил в ходе тренировки.

Видео разместил твиттер-аккаунт Goal.

Матч Уругвай — Португалия состоится сегодня. Игра начнется в 21.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что сборная Португалии прилетела в Сочи на матч 1/8 финала ЧМ-2018 против Уругвая.

Ahead of his team's clash with Uruguay, Cristiano Ronaldo had his dancing shoes on at Portugal training!



Credit: Ruptly pic.twitter.com/lsFiyKhakK