Стала известна бригада арбитров на матч 1/8 финала ЧМ-2018 Россия — Испания

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Стала известна бригада арбитров, которая будет обслуживать матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между Россией и Испанией, сообщает ТАСС.

Голландец Бьорн Кейперс назначен главным судьей встречи. Его ассистентами будут соотечетсвенники Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервным арбитром будет Клемен Тюрпен из Франции, а резервным ассистентом — Николя Дано, который также представляет Францию.

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