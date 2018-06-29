Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» прокомментировал игру Бельгия — Англия на ЧМ-2018

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Бывший игрок английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал матч группового этапа чемпионата мира по футболу в России между Англией и Бельгией, передает НСН.

«Матч скучный, понятно, что две команды вышли в плей-офф. Много футболистов вышло на поле, которые не имели на турнире игровой практики. Честно говоря, не получил большого удовольствия. Бельгийцы мастеровитее оказались. Забили мяч, хотя Англия имела шанс отыграться. Бельгия заслуженно победила и вышла с первого места в группе», — заявил Канчельскис.

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Бельгия обыграла Англию со счетом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник испанского «Реал Сосьедад» Аднан Янузай.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 16-го дня чемпионата мира.

Ранее игрок сборной Бельгии посмеялся над попаданием мяча ему в лицо.