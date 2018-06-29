Неизвестные закидали сборную Южной Кореи яйцами по прибытии домой после ЧМ-2018

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Неизвестные закидали сборную Южной Кореи яйцами по прибытии домой после чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».

К счастью, никто из игроков серьезно не пострадал. Инцидент произошел в аэропорту Инчхона.

Национальная команда Южной Кореи обыграла Германию в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира, но не смогла пробиться в 1/8 финала турнира.

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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 16-го дня мирового первенства.

Ранее знаменитый южнокорейский футболист назвал проблемы сборной России.