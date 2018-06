Игрок сборной Бельгии посмеялся над попаданием мяча ему в лицо

Нападающий сборной Бельгии по футболу Миши Батшуайи иронично отреагировал на курьезный эпизод, произошедший с ним во время матча третьего тура чемпионата мира — 2018 против Англии. Об этом сообщает «Советский спорт».

Во время празднования гола своей команды форвард подобрал мяч и хотел добить его в сетку ворот, но угодил в штангу, от которой мяч отрикошетил ему в лицо.

После матча бельгиец с юмором отнесся к курьезу, о чем написал в своем твиттере.

«Знал, что меня разорвут, стоит мне зайти в социальные сети. Ну почему я такой глупый?» — написал футболист.

Сборная Бельгии обыграла англичан со счетом 1:0. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее сообщалось, что сборная Бельгии победила Англию впервые за 82 года.

Fortnite celebrations so overrated bro I had to create something new ⚽️ ... #KarmaIsAB pic.twitter.com/cgbEW8RX4p