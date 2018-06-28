Янузай признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Англия — Бельгия
Лучшим игроком матча между сборными Бельгии и Англии в заключительном туре группового этапа чемпионата мира — 2018 признан бельгийский полузащитник Аднан Янузай. Об этом сообщает ТАСС.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Бельгии. Янузай стал автором единственного гола в матче.
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«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее лучшим игроком матче между сборными Панамы и Туниса в заключительном туре группового этапа чемпионата мира — 2018 признан тунисский форвард Фахреддин Бен Юссеф.