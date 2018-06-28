Шмейхель назвал Неймара проблемой сборной Бразилии в матче с Сербией

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Легендарный голкипер сборной Дании Петер Шмейхель прокомментировал игру форварда сборной Бразилии Неймара в матче с командой Сербии. Об этом сообщает RT.

«У Бразилии до сих пор есть проблема с Неймаром, который сейчас является самым дорогим футболистом в мире. Он до сих пор пытается поразить всех своими навыками, но вчера у него было несколько моментов, которые он упустил. В этой конкретной игре он стал проблемой», — сказал Шмейхель.

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Эксперт также отметил, что Неймар не делал ничего полезного в этом матче.

Ранее сборные Бразилии и Швейцарии вышли в плей-офф чемпионата мира 2018 года.