Ветеран «Спартака» призвал исключить Месси из сборной Аргентины и «Барселоны»

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Заслуженный мастер спорта СССР и ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили подверг жесткой критике нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси. Его слова передает НСН.

Капитан «альбиселесте» попал в символическую сборную худших игроков группового этапа мундиаля по версии The Sun.

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«Если бы я был президентом Футбольной федерации Аргентины или президентом самой Аргентины я бы исключил бы из всех футбольных клубов и запретил бы ему играть. Он не играет, а ходит по полю в составе сборной. Вся команда нацелена на его великое мастерство, а он его не использует. Он кумир миллионов людей, но показывает худшее из худшего, а когда он начинает нервничать, у него ничего не получается», — отметил эксперт.

Аргентинцы вырвали победу у Нигерии в матче третьего тура ЧМ-2018 и вышли в плей-офф. На счету 31-летнего Месси один забитый мяч.

Ранее сообщалось, что Месси носит с собой подаренный журналистом амулет.