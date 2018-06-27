Тренер сборной Англии призвал британские СМИ говорить о гостеприимстве России
Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт тепло отозвался о гостеприимстве России во время чемпионата мира — 2018, передает сайт «Матч ТВ».
«Уже приехавшие фанаты блестяще нас поддерживали и хорошо вели себя, будучи послами страны. Те опасения, которые были раньше, необоснованны.
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Нас здесь приняли тепло. Именно об этом в Англии надо было обязательно говорить и раньше», — заявил наставник.
Англичане проведут свой заключительный матч на групповом этапе мундиаля 28 июня. Игра против Бельгии состоится на стадионе «Калининград».
Ранее наставник «трех львов» оценил организацию чемпионата мира — 2018.