Тренер сборной Англии призвал британские СМИ говорить о гостеприимстве России

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Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт тепло отозвался о гостеприимстве России во время чемпионата мира — 2018, передает сайт «Матч ТВ».

«Уже приехавшие фанаты блестяще нас поддерживали и хорошо вели себя, будучи послами страны. Те опасения, которые были раньше, необоснованны.

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Нас здесь приняли тепло. Именно об этом в Англии надо было обязательно говорить и раньше», — заявил наставник.

Англичане проведут свой заключительный матч на групповом этапе мундиаля 28 июня. Игра против Бельгии состоится на стадионе «Калининград».

Ранее наставник «трех львов» оценил организацию чемпионата мира — 2018.