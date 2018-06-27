Бывший полузащитник сборной России поделился мнением о Марадоне

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Бывший полузащитник сборной России Алексей Игонин рассказал, что думает о легендарном аргентинском нападающем Диего Марадоне, передает «Спорт-Экспресс».

«Когда на чемпионате мира в 1986 году Марадона забил мяч рукой, я был уверен, что это рука бога. И сейчас в это верю. Но в человеке постоянно борются бог и дьявол. К сожалению, дьявол сейчас руководит великим игроком», — сказал Игонин.

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Диего Марадона показал неприличный жест, когда сборная Аргентины забила победный гол в ворота команды Нигерии в рамках последнего матча группового этапа чемпионата мира.

Благодаря победе над Нигерией (2:1), Аргентина вышла в 1/8 финала чемпионата мира.

Следующий матч аргентинцы сыграют против Франции 30 июня в Казани.

Ранее Марадона добровольно отказался от госпитализации после матча на ЧМ-2018.