Месси первым в истории забил на ЧМ в трех разных десятилетиях своей жизни

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Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси стал обладатель уникального достижения, сообщает «Советский спорт».

31-летний форвард забил мяч в ворота сборной Нигерии в матче третьего тура чемпионата мира — 2018 (2:1). Этот гол позволил аргентинцу стать первым футболистом в истории, которому удавалось отличиться на ЧМ в трех разных десятилетиях своей жизни.

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Он забил на ЧМ-2006, когда ему было 18 лет, на ЧМ-2014 в 27 лет, и на ЧМ-2018 в 31 год.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий четырнадцатого дня ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что Месси осчастливил тренера сборной Аргентины объятием.