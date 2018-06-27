Марадона был госпитализирован после матча Аргентина — Нигерия
Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона госпитализирован после матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2018 года, в котором национальная команда его страны одержала победу над Нигерией, сообщает «Советский спорт».
По информации Clubes Mundiales, что легенда мирового футбола не смог самостоятельно покинуть свое место на трибуне стадиона «Санкт-Петербург». Отмечается, что у Марадоны понизилось давление. Сейчас его состояние стабильное.
Во встрече третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года, которая прошла в Санкт-Петербурге, сборная Аргентины одержала победу над командой Нигерии со счетом 2:1 и вышла в плей-офф турнира. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Первое место в группе D заняла сборная Хорватии, набравшая девять очков. В 1/8 финала она встретится с командой Дании. Ставшая второй Аргентина (4 очка) сыграет в первом раунде плей-офф мундиаля против Франции.
Ранее сообщалось, что бывший тренер египетской команды «Земалек» скончался во время матча третьего тура чемпионата мира — 2018 между командами Египта и Саудовской Аравии.
ATENCIÓN | Cuentan desde Rusia que Diego Maradona fue trasladado a un hospital. pic.twitter.com/2Ewqx5vLhy— Clubes Mundiales (@ClubesPortenos) 26 июня 2018 г.