Марадона был госпитализирован после матча Аргентина — Нигерия

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Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона госпитализирован после матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2018 года, в котором национальная команда его страны одержала победу над Нигерией, сообщает «Советский спорт».

По информации Clubes Mundiales, что легенда мирового футбола не смог самостоятельно покинуть свое место на трибуне стадиона «Санкт-Петербург». Отмечается, что у Марадоны понизилось давление. Сейчас его состояние стабильное.

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Во встрече третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года, которая прошла в Санкт-Петербурге, сборная Аргентины одержала победу над командой Нигерии со счетом 2:1 и вышла в плей-офф турнира. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первое место в группе D заняла сборная Хорватии, набравшая девять очков. В 1/8 финала она встретится с командой Дании. Ставшая второй Аргентина (4 очка) сыграет в первом раунде плей-офф мундиаля против Франции.

Ранее сообщалось, что бывший тренер египетской команды «Земалек» скончался во время матча третьего тура чемпионата мира — 2018 между командами Египта и Саудовской Аравии.