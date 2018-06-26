ФИФА оштрафовала сотрудников сборной Германии

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Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовал сотрудников сборной Германии, сообщает ТАСС.

Причиной взыскания стал инцидент, который произошел после матча между сборными Германии и Швеции. Тренерский штаб и игроки немецкой команды праздновали гол Тони Крооса в дополнительное время прямо перед скамейкой шведской сборной.

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После этого главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон вступил в перепалку с представителями команды Германии.

ФИФА оштрафовал офис-менеджера Федерации футбола Германии (DFB) Геогра Бехлау и пресс-секретаря команды Ули Фойгта на пять тыс. швейцарских франков. Функционеры также были отстранены от работы на время чемпионата мира — 2018.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 13-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее футболист сборной Швеции Маркус Берг обратился в ФИФА из-за конфликта с допинг-офицером.