ФИФА оштрафовала сотрудников сборной Германии
Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовал сотрудников сборной Германии, сообщает ТАСС.
Причиной взыскания стал инцидент, который произошел после матча между сборными Германии и Швеции. Тренерский штаб и игроки немецкой команды праздновали гол Тони Крооса в дополнительное время прямо перед скамейкой шведской сборной.
После этого главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон вступил в перепалку с представителями команды Германии.
ФИФА оштрафовал офис-менеджера Федерации футбола Германии (DFB) Геогра Бехлау и пресс-секретаря команды Ули Фойгта на пять тыс. швейцарских франков. Функционеры также были отстранены от работы на время чемпионата мира — 2018.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 13-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее футболист сборной Швеции Маркус Берг обратился в ФИФА из-за конфликта с допинг-офицером.