Сборная Аргентины выставила самый возрастной состав в истории ЧМ
Сборная Аргентины представила самый возрастной состав в истории чемпионатов мира по футболу, сообщает «Советский спорт».
По информации Opta, средний возраст футболистов аргентинской команды, которые встретятся со сборной Нигерии, составил 30 лет 189 дней.
Реклама
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 13-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) объявила стартовые составы сборных Аргентины и Нигерии на матч заключительного этапа чемпионата мира — 2018.