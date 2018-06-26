Сборная Аргентины выставила самый возрастной состав в истории ЧМ

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Сборная Аргентины представила самый возрастной состав в истории чемпионатов мира по футболу, сообщает «Советский спорт».

По информации Opta, средний возраст футболистов аргентинской команды, которые встретятся со сборной Нигерии, составил 30 лет 189 дней.

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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 13-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) объявила стартовые составы сборных Аргентины и Нигерии на матч заключительного этапа чемпионата мира — 2018.