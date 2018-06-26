На чемпионате мира сыграна первая нулевая ничья
Встреча между сборными Франции и Дании стала первой на чемпионате мира — 2018, которая завершилась со счетом 0:0. Об этом сообщает «Советский спорт».
Отмечается, что 36 матчей мирового первенства в России прошли без нулевых ничьих.
Таким образом, данный показатель стал рекордным для чемпионатов мира по футболу.
Реклама
Предыдущий рекорд принадлежит мундиалю 1954 года в Швейцарии (26 матчей).
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 13-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее на чемпионате мира — 2018 в России был установлен рекорд по количеству назначенных пенальти в истории турнира