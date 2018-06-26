Шмейхель: Роналду плохо сыграл против Ирана на ЧМ-2018

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Легендарный голкипер сборной Дании и английского «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель заявил, что форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду провел плохой матч против Ирана в матче группового этапа чемпионата мира по футболу, передает RT.

«Роналду провел плохой матч. Он получил желтую карточку, которая должна была его осчастливить. И он действительно улыбался, увидев ее. Португалец ударил соперника локтем по лицу. Можно долго обсуждать, было это намеренно или нет, но арбитр посмотрел повтор, и вердикт должен был быть однозначным — красная карточка. Роналду очень нервничал, ожидая решения судьи», — сказал Шмейхель.

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Португалия сыграла вничью с Ираном со счетом 1:1 и вышла в плей-офф из группы B со второго места.

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