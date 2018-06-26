Комментатор игры Египта с Саудовской Аравией скончался во время матча‍

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Бывший тренер египетской команды «Земалек» скончался во время матча третьего тура чемпионата мира — 2018 между командами Египта и Саудовской Аравии, сообщает Youm7.

По информации издания, Абдрахим Мухаммед Негм комментировал игру национальной команды на одном из местных телеканалов. Во время матча специалиста настиг сердечный приступ. Тренер был экстренно госпитализирован, однако спасти его не удалось.

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Подопечные Эктора Купера потерпели поражение от саудовцев со счетом 2:1 и покинули мундиаль без единого набранного очка.

Ранее сообщалось, что Мохамед Салах стал лучшим игроком матча ЧМ-2018 между Египтом и Саудовской Аравией.