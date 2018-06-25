Легендарный французский игрок призвал команду Бразилии вести себя мужественно

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Легендарный нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Эрик Кантона призвал футболистов команды Бразилии вести себя мужественно. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Больше никакого обмана. Больше никаких крокодильих слез. Никакого нарциссизма.

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Дайте нам повод любить Бразилию так, как мы должны это делать», — написал Кантона в своем инстаграме под фото с легендарным бразильским игроком Сократесом.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 12-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее нападающий французского «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар оскорбил капитана команды Тиаго Силву во время мачта группового этапа чемпионата мира по футболу против Коста-Рики.