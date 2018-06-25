Фернандес прокомментировал свое решение выступать за сборную России
Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес рассказал о своем решении выступать за национальную команду. Слова игрок приводит газета «Известия».
«Прежде всего это мой выбор. Меня поддержали моя семья и мои близкие друзья, что для меня очень важно. У меня была мечта сыграть на чемпионате мира по футболу, и я реализовал ее в футболке сборной России.
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Российский футбольный союз открыл мне двери, которые, скорее всего, были бы закрыты для меня в родной Бразилии. Я благодарю Бога за то, что моя карьера сложилась именно таким образом. Я счастливый человек», — сказал Фернандес.
Ранее Фернандес рассказал об успехах в изучении русского языка.