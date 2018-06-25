Игрок сборной Ирана рассказал об оскорблениях членов его семьи со стороны Косты

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Защитник сборной Ирана Мортеза Пуралиганджи заявил, что нападающий команды Испании Диего Коста оскорблял членов его семьи во время встречи второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года, сообщает «Советский спорт».

«Коста посмотрел на меня, а затем оскорбил мою маму и сестру. Он начал унижать меня всего спустя десять минут после начала матча. Коста хотел разозлить меня, но я оставался спокоен», — цитирует футболиста Tehran Times.

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Иранский футболист не понимает, почему Коста стал лучшим игроком матча.

«Он коснулся мяча всего пять раз и случайно забил мяч», — добавил защитник.

Сборная Испании одержала победу над командой Ирана со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что Коста вступил в конфликт с иранским журналистом после матча чемпионата мира — 2018.