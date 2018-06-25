Игрок сборной Колумбии Хамес выложил фото из раздевалки после победы над Польшей
Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес после победы над командой Польши в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года выложил фотографию из раздевалки стадиона в Казани, сообщает «Советский спорт».
«Мы все еще вместе, ребята!» — подписал снимок футболист.
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Встреча между сборными Польши и Колумбии, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 3:0 в пользу южноамериканцев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После двух туров в группе H лидируют сборные Японии и Сенегала, набравшие по четыре очка. Третье место занимает команда Колумбии (3 очка). Замыкает турнирную таблицу Польша (0), которая потеряла шансы на выход в 1/8 финала мундиаля.