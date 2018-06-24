Игрок сборной Уругвая пропустит матч с командой России на ЧМ-2018

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Защитник сборной Уругвая Хосе Мария Хименес не примет участия в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с командой России, сообщает «Советский спорт».

Как передает пресс-служба уругвайской сборной, у футболиста травма квадрицепса. Игрок занимается по индивидуальной программе.

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Встреча между сборными России и Уругвая пройдет в Самаре 25 июня. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что главным арбитром на матч чемпионата мира — 2018 между сборными России и Уругвая назначен сенегальский судья Маланг Дьедиу.