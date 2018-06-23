Азар признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Бельгия — Тунис

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Полузащитник сборной Бельгии по футболу Эден Азар стал лучшим игроком матча с командой Туниса на чемпионате мира — 2018 в России. Об этом сообщает ТАСС.

Бельгийская команда обыграла Тунис со счетом 5:2 и вышла на первое место в группе G. Два мяча в этой встрече забил Азар.

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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий десятого игрового дня чемпионата мира.

Ранее на чемпионате мира по футболу 2018 года в России был установлен рекорд мундиалей по отсутствию нулевых ничьих.