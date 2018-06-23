Кампос: никто не воспринимает всерьез слухи о вечеринке футболистов с проститутками
Экс-голкипер сборной Мексики Хорхе Кампос заявил в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru», что в стране никто не воспринимает всерьез слухи о вечеринке футболистов с 30-ю проститутками.
«Нет, никто не воспринимает это всерьез. Нет, нет, это все юмор. После победы над немцами все в Мексике счастливы, наслаждаются моментом, шутят. У нас в стране всегда много смеха. Надеюсь, что следующий матч с Южной Кореей мы тоже выиграем, чтобы продолжать шутить. Футбол ведь таков: предыдущая встреча — уже история, теперь нужно сосредоточиться на настоящем», — сказал Кампос.
23 июня мексиканцы сыграют против Южной Кореи, а 27 июня они сразятся со шведами.
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