Экс-игрок сборной Англии раскритиковал судейство в матче ЧМ-2018

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Бывший форвард сборной Англии Алан Ширер раскритиковал судейство в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года между сборными Швейцарии и Сербии, сообщает Sport24.

«Отличная работа, Международная федерация футбола (ФИФА). Держите обещания», — написал Ширер в твиттере.

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Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Швейцарии. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После двух туров в группе E лидирует сборная Бразилии (4 очка), опережающая команду Швейцарии по дополнительным показателям. Третье место занимает команда Сербии (3), а замыкает таблицу сборная Коста-Рики (0), потерявшая шансы на выход в плей-офф.

Ранее сообщалось, что Футбольный союз Сербии подаст протест в Международную федерацию футбола (ФИФА) на работу немецкого арбитра Феликса Бриха.