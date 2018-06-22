Ракитич: пришлось потрудиться, чтобы вывести Месси из игры

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Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич в интервью «Газете.Ru» прокомментировал разгромную победу команды над аргентинцами в матче группового этапа чемпионата мира.

«Меня переполняет чувство гордости, потому что мы победили. Я счастлив за свою команду и страну.

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Но у меня все тело болит!

Сегодня мне вместе с партнерами пришлось очень сильно потрудиться для того, чтобы вывести из игры Лионеля Месси, который является ключевым игроков как в аргентинской сборной, так в и «Барселоне». И нам удалось сделать это!» — сказал Ракитич.

Ранее экс-игрок сборной Аргентины и московского «Спартака» Фернандо Кавенаги в интервью «Газете.Ru» оценил выступление Лионеля Месси в матчах группового этапа чемпионата мира — 2018.