Сборная Бразилии обыграла команду Коста-Рики на ЧМ-2018

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Сборная Бразилии обыграла команду Коста-Рики в матче группового этапа чемпионата мира — 2018 со счетом 2:0. Об этом сообщает «Советский спорт».

Счет в концовке матча смог открыть бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо, на 7-й добавленной минуте преимущество команды увеличил Неймар.

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«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Таким образом, сборная Бразилии временно вышла на первое место в группе E, имея в своем активе четыре очка.

Чемпионат мира — 2018. Группа Е. 2-й тур

Бразилия — Коста-Рика — 1:0

Голы: 1:0 — Коутинью — 89; 2:0 — Неймар — 90+7;

Ранее кот-оракул из Эрмитажа Ахилл предсказал победу сборной Бразилии над командой Коста-Рики в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.