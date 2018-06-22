Пушков назвал Месси «призраком»
Глава комитета Совета Федераций по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал игру Лионеля Месси на чемпионате мира 2018 года в России, сообщает «Советский спорт».
«Соперничества Криштиану Роналду и Месси не вышло: первый забивает в каждом матче, второй не способен даже забить пенальти и его просто нет на поле. Сборная Аргентина играла бы лучше без Месси. Он — иллюзия, мираж, призрак», — написал Пушков в твиттере.
Сборная Аргентины потерпела разгромное поражение от команды Хорватии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн трансляцию матча.
После двух туров лидирует в группе D сборная Хорватии (6 очка), обеспечившая себе выход в 1/8 финала. У команд Аргентины и Исландии равное количество очков (1), но у островитян есть матч в запасе. Четвертую строчку занимает сборная Нигерии (0).
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий девятого дня мирового первенства.
Соперничества Роналду и Месси не вышло: первый забивает в каждом матче, второй не способен даже забить пенальти и его просто нет на поле. Сборная Аргентина играла бы лучше без Месси. Он - иллюзия, мираж, призрак.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 21 июня 2018 г.