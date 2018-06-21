Месси поздравят Кубком мира из гжели

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Нападающему сборной Аргентины по футболу Лионелю Месси преподнесут необычный подарок во время чемпионата мира — 2018, сообщает сайт минспорта Московской области.

24 июня форварду исполнится 31 год.

В честь дня рождения руководство подмосковной базы в Бронницах, где «альбиселесте» базируется во время мирового первенства, приняло решение поздравить пятикратного обладателя «Золотого мяча» Кубком мира из гжели.

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«Сборная Аргентины — команда с мировым именем, естественно, что мы не могли обойти стороной такое важное событие, как день рождения лидера сборной Месси. Коллеги из Бронниц приготовили для Месси подарок — торт и копию Кубка мира, выполненную из гжели», — заявил министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

21 июня подопечные Хорхе Сампаоли сыграют с командой Хорватии в матче второго тура чемпионата мира — 2018. Игра начнется в 21:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что жена Месси скучает по футболисту во время ЧМ-2018.