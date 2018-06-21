Салах высказался о конфликте в сборной Египта

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Нападающий сборной Египта по футболу Мохамед Салаха опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что в национальной команде возник конфликт, передает «Советский спорт».

Об этом форвард написал в своем официальном твиттере.

«Все в сборной Египта объединены, между нами нет разногласий. Мы уважаем друг друга», — написал игрок.

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СМИ сообщали, что 25-летний Салах остался недоволен тем, что федерация пригласила в расположение сборной на чемпионате мира звезд шоу-бизнеса и бизнесменов, которые отвлекали игроков от подготовки. Из-за этого форвард «Ливерпуля» якобы не хотел выходить на заключительный матч с Саудовской Аравией.

Подопечные Эктора Купера проиграли два стартовых матча группового этапа чемпионата мира — 2018 — против Уругвая (0:1) и России (1:3).

Ранее The Times написал, что безудержная Россия обрушила мечту Салаха.